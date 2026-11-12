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United Airlines, yetkisiz yapay zeka ajanlarının platformlarına erişimini kısıtlıyor

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United Airlines, müşteri verilerini ve hesaplarını korumak için yetkisiz üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının dijital platformlara erişimini kısıtlayacak. Bu araçların otomatik işlemleri istenmeyen satın alımlara, hesap değişikliklerine veya millerin kullanımına yol açabiliyor.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, müşteri verilerini ve hesaplarını korumak amacıyla yetkisiz üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının ve asistanlarının dijital platformlarına erişimini kısıtlayacağını duyurdu.

United Airlines'ten yapılan açıklamada, müşterilerin verilerinin ve hesaplarının korunmasının şirket için öncelik olduğu belirtildi.

Müşterilerin seyahat deneyimlerini güvenli şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan United uygulaması üzerinden seyahat rezervasyonu, koltuk seçimi ve uçuş değişikliği gibi pek çok işlemin yapılabildiği belirtilen açıklamada, hesap bilgilerinin kişisel ve üçüncü taraf yapay zeka asistanlarıyla paylaşılmasının hassas bilgileri riske atabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu araçların yaptığı otomatik işlemlerin istenmeyen satın alımlara, hesap değişikliklerine veya müşterilerin millerinin kullanılmasına yol açabileceği kaydedildi.

Otomatik yapay zeka işlemlerinin Federal Havacılık İdaresi ve Ulaştırma Bakanlığı düzenlemelerini ihlal etme potansiyeli taşıdığına da dikkatin çekildiği açıklamada, uçuş için check-in işlemi sırasında yolcuların bagajlarında patlayıcı gibi yasaklı maddelerin bulunmadığını insan onayıyla teyit etmesi gerektiği örneği verildi.

Açıklamada, bu kapsamda yetkisiz üçüncü taraf kişisel yapay zeka ajanlarının veya asistanlarının kullanımını engellemek amacıyla şirketin dijital platformları üzerinden doğrudan, seyahat acenteleri ve rezervasyon platformları aracılığıyla ise dolaylı olarak erişimi kısıtlayacak adımlar atıldığı bildirildi. Bu çalışmaların rezervasyon, biletleme ve dağıtım politikalarında güncellemeleri de kapsadığı kaydedildi.

Bankacılık ve perakende sektörlerindeki şirket yöneticilerinin de yapay zeka ajanlarına ilişkin benzer adımlar attığı belirtilen açıklamada, diğer şirketlere de müşterilerinin verilerini ve güvenliğini koruyacak, emniyeti güçlendirecek önlemleri değerlendirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Kişisel yapay zeka asistanları gelişmeye devam ederken United olarak, müşterilerimizi korumaya odaklanarak bu araçların hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğunu değerlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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