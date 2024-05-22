UND Heyeti TÜSİAD'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti.

UND'den yapılan açıklamaya göre, UND Başkanı Şerafettin Aras liderliğindeki heyet, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili çalışma grubu başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretin ana gündem maddesi olarak " Türkiye'nin ihracatında lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve ticaretin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi" öne çıktı.

Toplantıda, Türkiye'nin ihracat hacminin büyük bir kısmını gerçekleştirdiği komşu ülkelere ve bölgelere ürünlerin en hızlı şekilde ulaştırılmasının stratejik önemi üzerinde duruldu.

Aras, lojistik etkinliğin doğrudan genel ihracat performansını etkilediğini ve bu durumun Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını anlattı.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun sağladığı avantajların en iyi şekilde kullanılması gerektiğini belirten Aras, bu avantajların etkin kullanımı için lojistik süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Turan da ihracat hedeflerine ulaşmada lojistik sektörünün rolünün kritik olduğunu kaydederek, TÜSİAD olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.