Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND); İran ile savaş sonrası önemli bir üst düzey toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyı değerlendiren UND İkinci Başkanı Ergün Bilen; " Gürbulak'ta 28 güne ulaşan bekleme süreleri kabul edilemez. Diyaloğa her zaman açığız" dedi.

Son dönemde yapılan en üst düzey toplantılardan birini gerçekleştirdiklerini ve Türk taşımacılarının yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İkinci Başkanı Ergün Bilen; "Bugün İran heyeti ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede net şekilde ifade ettim; yıllardır aynı sorunların konuşulduğu, aynı mutabakatların sağlandığı ancak sahaya yansımayan bir süreci artık kabul etmemiz mümkün değildir. Gürbulak'ta 28 güne ulaşan bekleme süreleri kabul edilemez. Diyaloğa her zaman açığız. Ancak bundan sonraki süreçte önceliğimiz yeni değerlendirmeler değil, somut uygulamalardır. Bazargan Sınır Kapısı içerisindeki antrepo uygulamaları ve yetkisiz kişilerin sınır operasyonlarına müdahalesi sona erdirilmeli, Triptik Karnesi zorunluluğu kaldırılmalı, mutabakata varıldığı üzere transit geçişte akaryakıt fiyat farkı, Bazargan'da yük boşaltan araçlardan alınan karayolu ücreti ve X-Ray kontrol ücretleri kaldırılmalıdır. İran'da Türk araçlarına da İran araçlarıyla eşit mazot hakkı tanınmalı, Türk taşımacıların İran'ın farklı şehirlerinden yük alabilmesine izin verilmeli ve İran tarafının Gürbulak'a alternatif o sınır kapıları için yatırımlar tamamlanmalıdır. Sınır kapısında İran araçlarına transit geçiş verilirken Türk plakalı araçların bekletilmesine razı değiliz. Gösterdiğimiz 12 maddelik konuların çözülmesi ile birlikte biz de sizin taleplerinizi hızlıca çözmek için uğraş vereceğiz. İran Ticaret Odası Genel Sekreteri Abolfazl Roghani, İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadat Dehghan, Taşımacılık, Transit ve Lojistik Komisyonu Başkanı Reza Rostami, Sanayi Komisyonu Başkanı Aria Sadegh Niat Haghighi, Tahran Ticaret Odası Taşımacılık Komisyonu Başkanı Peyman Sanandaji, Para ve Sermaye Piyasaları Komisyonu Başkanı Ali Reza Kiyani, Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesi Komisyonu Başkanı Mohammad Reza Ghofrollahi, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri Birliği Başkanı Ehsan Malek Zadeh ve Uluslararası İlişkiler ve Gelişim Direktörü Hamid Reza Kashi ve tüm İran heyetine teşekkür ediyor; görüşmelerimizin iki ülke arasındaki ticaret ve uluslararası taşımacılıkta somut, kalıcı ve karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı