Uluslararası Tıp Eğitimi ile Geleceğe Yön Veren Ömer Faruk Doğru

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi mezunu Ömer Faruk Doğru, üniversitesinin sağladığı uluslararası imkanlar sayesinde birçok farklı kültür ve sistemde eğitim alma fırsatı yakaladığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2018'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 12'nciliği elde eden ve bu yıl İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doğru, eğitim hayatında hem Türkiye'de hem yurt dışında deneyim kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğru, üniversite eğitimi sırasında İngiltere'de dil eğitimi aldığını, sonrasında Japonya'da beyin cerrahisi, Amerika'da ise dermatoloji ve beyin tümörleri üzerine stajlar yaptığını aktardı.

Medipol'ü tercih etme nedeninin yalnızca tıp eğitimi değil, aynı zamanda araştırma vizyonu olduğunu vurgulayan Doğru, "Beni en çok heyecanlandıran, milyonlarca insana fayda sağlayabilecek çalışmalar yapmak. Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim insanları, hep ilham kaynağım oldu. Bu yüzden araştırmacı hekim olma hayalime uygun bir okul arıyordum." ifadelerini kullandı.

Doğru, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin sağladığı uluslararası imkanlar sayesinde birçok farklı kültür ve sistemde eğitim alma fırsatı yakaladığına, üniversitenin hem finansal hem de rehberlik konularında yanlarında yer aldığına değindi.

Üst dönemlerden arkadaşlarının da Zürih, Münih gibi yerlerde doktoraya başladığını aktaran Doğru, üniversite tercihi yapacak adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

"Her öğrencinin öncelikle hayalini ve hedefini iyi belirlemesi lazım. Üniversitenin sizin hayalinize uyup uymadığına bakın. Bu tercihi yaparken çok zorlanmıştım ama şimdi geriye dönüp baktığımda, 'İyi ki yaptım.' diyorum. Sınav sürecinden geçen tüm adaylar, sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir ama siz emek verdiniz. Bu sizi ileriye taşıyacak. Hangi fakülteyi kazanırsanız kazanın, istek ve emekle hedeflerinize ulaşabilirsiniz."

Mezuniyet sonrası okulun tanıtım süreçlerine destek vermeye devam eden Doğru, özellikle yeni açılan yapay zeka odaklı bölümlerle ilgili öğrencilere bilgi veriyor.

Doğru, "Yapay zeka hem mühendisliği hem tıbbı değiştirecek. Tercih yaparken bu vizyonu da göz önünde bulundurmak önemli." değerlendirmesini yaptı.