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Uluslararası Ticaret Odası küresel resesyon yaşanabileceği uyarısında bulundu

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Uluslararası Ticaret Odası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin dünya ekonomisinde küresel resesyona neden olabileceği uyarısını yaptı. 1930'larda yaşanan ticaret savaşlarındaki gibi aşağı yönlü bir sarmalın başlayabileceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere karşı tarife uygulama kararı dünya çapında derin endişeye neden oluyor. Bu endişeleri bu kez Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Wilson dile getirdi.

Amerikan medyasına demeç veren Wilson, ABD'nin ticaret savaşlarını tırmandırması nedeniyle küresel ekonominin zarar verici bir durgunlukla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

1930'LARIN TİCARET SAVAŞI UYARISI

Wilson, "Derin endişemiz, bu tarifenin bizi 1930'ların ticaret savaşı bölgesine sokan aşağı yönlü bir sarmalın başlangıcı olabileceğidir" dedi. Yaşanabilecek krizin ağırlığının "ABD yönetiminin tarifelerin faydasını yeniden düşünmeye istekli olup olmadığına" bağlı olduğunu belirtti. "Bu bizi önümüzdeki aylarda küresel ekonomiyi gölgeleyecek oldukça istikrarsız bir konuma sokuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere karşı tarifeler getirildiğini söyledi. Ayrıca Çin'den yapılan ithalat vergilerini %20'ye çıkaran yürütme emrini de imzaladı.

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Uluslararası Ticaret Odası küresel resesyon yaşanabileceği uyarısında bulundu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

tek parti döneminde yaşanan yoksuluk bu ülkede hiçbir zaman yaşanmadı. varlık vergisi adı altında zavallı halk, iliklerine kadar sömürüldü. chp nin zorba memurları köylere gelir milletin ürününe el koyar, vatandaşı açlığa mahkum ederdi. yalan söylediğimi düşünen youtube dan bizzat canlı şahidinden dinlesin. bu ülkenin başına gelmiş en kötü şey chp dir. bugün eleştirdiklerinin 10 mislini yapmışlar. fırsatı bulunca belediylerde aynı çirkin yüzleri hemen ortay çıktı

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