Uluslararası Rekabet Akademisi A.Ş. İstanbul Arel Üniversitesi'nde Faaliyete Başlıyor

Uluslararası Rekabet Akademisi A.Ş., faaliyetlerine İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (AREL TEKMER) bünyesinde başlıyor.

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni bir girişim hayata geçiriliyor. İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker öncülüğünde kurulacak Uluslararası Rekabet Akademisi A.Ş., faaliyetlerine İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (AREL TEKMER) bünyesinde başlayacak.

Hedef, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak

Uluslararası Rekabet Akademisi A.Ş. uluslararası ticaret, rekabet politikaları, inovasyon ve stratejik yönetim alanlarında faaliyet gösterecek. Akademi, hem özel sektör hem de kamu kurumları ile iş birliği yaparak Türkiye'nin rekabetçilik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, akademik bilgi birikimini iş dünyasına aktararak küresel pazarlarda uygulanabilir stratejiler geliştirmeyi planlıyor.

Şirketlerin ve girişimcilerin uluslararası standartlara uygun çözümler üretmesi için akademi bünyesinde eğitim programları, sertifikasyon süreçleri, araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Türkiye'nin rekabetçilik yol haritasına katkı

AREL TEKMER bünyesinde kurulacak Uluslararası Rekabet Akademisi A.Ş., Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı, girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı ve akademik çalışmaların iş dünyasıyla entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlaması beklentisi ile projeye destek veren Revak Vakfı, akademiye hem maddi hem de manevi katkı sağlayacak. Özellikle genç girişimcilere yönelik burs ve fon programları ile ön plana çıkan Revak Vakfı yönetimi, desteklerinin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Vizyonumuz, bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürmek ve rekabetçi bir ekonomi için insan kaynağını güçlendirmektir. Uluslararası Rekabet Akademisi bu vizyonumuzla birebir örtüşmektedir."

AREL TEKMER, girişimlere ekosistem sağlıyor

Akademinin çalışmalarını sürdüreceği AREL TEKMER, teknoloji odaklı girişimlere mentorluk, yatırım desteği ve altyapı sağlayan bir merkez olarak öne çıkıyor. Arel Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren merkez, girişimcilere sağladığı ekosistem ile akademinin projelerine ev sahipliği yapacak.

Prof. Özgöker: "Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyoruz"

Prof. Dr. Uğur Özgöker, yıllardır uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği ekonomisi, rekabet hukuku ve küresel ticaret alanlarında çalışmalar yürütüyor. Özgöker, akademinin vizyonunu şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye'nin küresel pazarlarda daha güçlü bir aktör olması için akademik bilgi ile iş dünyasını bir araya getireceğiz. Amacımız sadece bilgi üretmek değil, aynı zamanda bu bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmektir." - İSTANBUL