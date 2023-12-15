Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde Şefler Buluştu

Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'ni dünyanın ve Türkiye'nin tanınmış şefleri ziyaret etti. 30 ülkeden bin 500 yarışmacının 78 farklı kategoride yarıştığı festivalde, MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur ile Kore'nin MasterChef'i Young Tin Souns alanı gezerek, yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

13 Aralık'ta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri devam ediyor. 'Dünyanın Lezzeti Burada' sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından 'kıtalar arası' unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri; İsveç, Almanya, İspanya, Fas, Cezayir, Makedonya gibi 30 farklı ülkeden farklı katılımcıların yer aldığı festival kapsamında Türk öğrenci ve genç şefleri de uluslararası düzeyde yarışma imkanı buluyor.

AKSUNGUR: BU FESTİVALDE ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN VAR

Festivalle ilgili görüşlerini paylaşan eski MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur, "Bugün Tuzla Belediyesi ve TAŞFED'in ortak bir etkinliğindeyiz. 20'nci Uluslararası Mutfak Günleri etkinliğinde genç kardeşlerimiz ile profesyonel aşçılar yarışıyor. Uluslararası birçok şef başta olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerden oluşan büyük bir topluluk var. Şu anda bu festivalde çok büyük bir heyecan var. Bu heyecanı anlayabiliyorum, MasterChef'te benim yarıştığım zamanlardaki heyecanlarıma benziyor. Çocukların birçoğunun ilk yarışması olduğu için onların heyecanını hissedebiliyorum. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TAŞFED başkanı ile çok güzel bir etkinlik düzenlemişler, ikisine de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Beni de buraya Tuzla Belediyesi davet etti, festivalde olmaktan çok mutluyum. Umarım, bundan sonraki senelerde de etkinliklerimizi burada yaparız. Tuzla Belediyesi ile daha birçok etkinlik yapacağız. Tuzla Belediyesi'ne gastronomiye ve yeni nesil aşçılara vermiş olduğu katkılardan ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"FESTİVALDE AŞKI SEVGİYİ GÖRMÜŞ OLDUK"

Kore'nin MasterChef'i Young Tin Souns ise "Güney Kore'den geliyorum. Burada çeşitli ülkelerden birçok insan tanıdık. Festivalde aşkı sevgiyi görmüş olduk; yemeğin bir aşk olduğunu öğrenmiş olduk. Türkiye'de çok güzel karşılandık, Türkiye ve Güney Kore'nin kardeş olduğunu tekrar hissetmiş olduk" dedi.