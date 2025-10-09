Uluslararası ISAF Fuarı 'Yangın Güvenliği' Temasıyla İstanbul'da Başladı

Uluslararası ISAF Fuarı bu yıl "Yangın Güvenliği" ana temasıyla yapılıyor.

Marmara Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, güvenlik, yangın, akıllı teknolojiler ve yapay zeka alanlarının buluşması olarak öne çıkan ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen ISAF International 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Marmara Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuar, Falckon Global sponsorluğunda düzenlenen açılış konferansı ve Envoy Fire'in yaptığı canlı batarya yangını söndürme gösterisi sektör profesyonellerinden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

ISAF International, bu yıl 40'tan fazla ülkeden 250'nin üzerinde katılımcı firmayı, 1100'den fazla marka ve ürün grubunu 5 kıtadan 25 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirerek küresel ölçekte bir buluşmaya sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram, ISAF markasının 29 yıllık serüveninin Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "ISAF, artık yalnızca bir fuar değil, bölgesel ölçekte bir marka ve globalde bilinen bir etkinliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, güvenlik sektörünün fiziksel korumanın ötesinde, siber güvenlikten yapay zekaya uzanan geniş bir teknoloji ekosistemine dönüştüğünü belirterek, etkinliğin bu yıl "Yangın Güvenliği" temasıyla gerçekleştirildiğini, bu konunun geleceğin en kritik gündemlerinden biri olduğunu aktardı.

Doğru sistemler ve farkındalık çalışmalarıyla büyük felaketlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini vurgulayan Bayram, "Biz de bu farkındalığı artırmak için sektörü aynı çatı altında buluşturduk. Yangın güvenliği sektörü 2024 itibarıyla yaklaşık 70 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. 2034'e kadar 170 milyar doları aşmasını bekliyoruz. ISAF çatısı altındaki bu gelişim yalnızca sektöre değil, topluma da doğrudan katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ISAF Yangın Konferansı'nda "Orman Yangınlarına Teknolojik Yaklaşım" başlıklı oturum düzenlendi. Hem özel sektör hem de kamunun katılımıyla yangınla mücadelede yapay zeka ve sensör teknolojilerinin önemi ele alındı.

"İtfaiyeciliğin Bugünü" oturumunda afet senaryoları ve yangın önleme yöntemlerini konuşulurken, "Elektrikli Araçlar ve Güneş Panellerinde Yangın Riski" başlıklı oturumda ise yeni nesil enerji teknolojilerinin doğurduğu riskler tartışıldı.

Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği ve 11 Ekim Cumartesi günü sona erecek fuar, paneller, teknik sunumlar ve uluslararası oturumlara ev sahipliği yapacak.