UGİK'26 kapsamında 'Geçmişi Kaybetmeden Geleceği Yeniden Yazmak' paneli düzenlendi

Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26), "Future: Today" temasıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında, Rauf Ateş moderatörlüğünde düzenlenen "Geçmişi Kaybetmeden Geleceği Yeniden Yazmak" paneline Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp katıldı.

Hamdi Akın, panelde yaptığı konuşmada, sermaye biriktirmeye, sermaye oluşturmaya, onunla yeni yatırımlar yapmaya ve o yeni yatırımlarla da yeni pencereler, yeni istihdam alanları açmaya devam ettiklerini söyledi.

Akın, geçmiş tecrübelerine değinerek, yanında kendisinden daha akıllı, iyi, büyük, tecrübeli, kendisine yol gösterecek insanların olmasına dikkat ettiğini kaydetti.

Aynı yaştaki arkadaşlarıyla çok fazla iş konusunu istişare etmediğini ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlarla beraber çalıştım, onlarla beraber enerjimi birleştirdim ama eğer ileriye yönelik bir projeksiyon çizilecekse, bizim yaşamadıklarımızı yaşamış olan insanlarla beraber olarak, onların fikirlerini duyarak ve onların dediklerini yaparak ya da onları değerlendirerek bir yere varmaya çalıştım. Yani benim enerjim vardı ama tecrübem yoktu. Tecrübeyi satın aldım tabiri caizse. Tabii ki belli bir yaşa geldikten sonra da insan gençlere ihtiyaç duyuyor. O zaman enerjinizi yitiriyorsunuz, sonra da gençlere ihtiyacınız oluyor, enerjiye ihtiyacınız oluyor. Çünkü yeteri kadar tecrübeniz var ama bundan sonra da dinamizm lazım. O dinamizm içinde işte gençlerle beraber oluyoruz."

"En çok tavsiye edeceğim şey konsantrasyon"

Hamdi Akın, gençlere çok fazla hayal kurmadan gönüllerinin, kafalarının, ayaklarının götürdüğü yere doğru gitmeleri, sadece konsantre olup işlerini yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Akın, "İşlerini yaptıkları takdirde zaten bekledikleri hedefe rahatlıkla ulaşabileceklerini kendilerinin görebileceğini düşünüyorum. Yani çok fazla hayalci olmamak lazım. Tabii ki hırslı olmak lazım ama yine de işinize konsantre olun. En çok tavsiye edeceğim şey konsantrasyon." dedi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın da muhasebe, finans gibi birçok farklı projede görev aldığını belirterek, daha sonra yönetim kurulu üyelikleri yaptığını anlattı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise Kovid-19 gerçeğini yaşadıkları dönemi anımsatarak, bu dönemde dünyanın durduğunu ve ondan sonra da bambaşka bir gerçekliğe uyanıldığını söyledi.

Özalp, şunları kaydetti:

"Artık teknoloji diye bir gerçek var ve önlenemez bir şey. Biz açıkçası abimle ne kadar bunun içinde olabiliriz, şirketlerimizi ne kadar buna katabiliriz ya da onlarla nasıl bir paylaşım yapabiliriz... İşte en basitlerinden mesela Terminal Kadıköy'de Paribu bizim performans merkezimizi yaptı. Paribu biliyorsunuz bir kripto borsası aslında ama onunla böyle bir işbirliğinde bulunduk ve bize çok şey kattığını da görüyoruz. Keza biz de onlara çok şey katıyoruz ya da işte enerjide farklı startuplarla yine datalarımızı ölçüyoruz, gerekli aksiyonları alıyoruz."