Üsküp'te Türkiye Araştırmaları Merkezi Kuruldu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) işbirliğiyle Türkiye Araştırmaları Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkezin müdürlüğüne Doç. Dr. Seyhan Murtezan Ibrahimi getirildi. IBU'nun mevcut akademik birikimi ile TMV'nin uluslararası akademik bağlantılarını bir araya getiren merkezin, nitelikli araştırma ve yayın faaliyetlerine zemin oluşturması hedefleniyor.

Merkezde, Türkiye'nin iç ve dış politikası, kamu politikaları ve bölgesel ilişkilerinin yanı sıra Türkiye ekonomisi, ticaret, yatırım, kalkınma ve bölgesel entegrasyon konularında çalışmalar yürütülecek.

Merkezin çalışma alanları arasında Türk dili ve kültürü, kültürel diplomasi, eğitim politikaları, öğretmen eğitimi ve karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının yanı sıra tarih, sosyoloji, medya ve iletişim ile hukuk gibi disiplinler de yer alacak.

Merkez, araştırma projeleri ve tematik çalışma gruplarının oluşturulmasının yanı sıra ortak araştırma ağları, veri ve rapor üretimi ile ihtiyaç halinde politika notları hazırlanmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecek.

Atölye ve metodoloji çalışmaları, seminer dizileri, misafir konuşmacı programları ile ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum, kongre ve konferansların düzenlenmesi, merkezin bilimsel faaliyetleri kapsamında planlanıyor.

Merkezin eğitim faaliyetleri kapsamında ise IBU bünyesindeki Türkçe Öğretmenliği ve Türkçe Sınıf Öğretmenliği lisans programları ile Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi yüksek lisans programlarının ve Türk Dili ve Edebiyatı doktora programının ilişkili hale getirilmesi öngörülüyor.

Ayrıca merkez bünyesinde Türkiye Çalışmaları yüksek lisans programının hayata geçirilmesi, Balkan University Press bünyesinde de Türkiye çalışmaları konusunda kitap dizilerinin oluşturulması ve orta ile uzun vadede hakemli bir akademik derginin kurulması amaçlanıyor.

"Akademik bir platform oluşturacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin üniversite bünyesinde kurulmasından duyduğu memnuniyete değinerek, merkezin üniversitenin akademik kapasitesini ve bölgenin akademik ile kültürel gelişimini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sunar, Türkiye araştırmalarının yalnızca Türkiye'yi değil, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik ve akademik ilişkileri anlamak açısından da önemli bir çalışma alanı olduğunu ifade ederek, merkezin farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirecek akademik bir platform oluşturacağını kaydetti.

Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seyhan Murtezan Ibrahimi de merkezin kuruluşunun Türkiye çalışmaları açısından önemli bir akademik imkan oluşturduğunu aktardı.

Merkezin temel hedeflerinden birinin Türkiye'ye ilişkin nitelikli ve disiplinlerarası akademik bilgi üretmek olduğunu belirten Ibrahimi, çalışmaların Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkileri de kapsayacağını ifade etti.

Ibrahimi, temel amaçlarının Türkiye'ye ilişkin nitelikli akademik üretimi artırmak ve bu alandaki çalışmaları sürdürülebilir bir kurumsal yapı içerisinde gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'yi yalnızca tek bir disiplin üzerinden değil, siyaset, ekonomi, dil, kültür, eğitim, tarih, sosyoloji, medya ve hukuk gibi farklı alanların katkısıyla ele almayı amaçlıyoruz. IBU'nun mevcut akademik kapasitesini daha güçlü bir araştırma ağı içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Üniversitemizde Türkiye ile doğrudan ilişkili önemli lisansüstü programlar bulunuyor. Merkez, bu akademik birikimin araştırma projeleri, bilimsel toplantılar ve yayın faaliyetleriyle daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacak. Balkanlar bizim için önemli bir çalışma alanı. Türkiye'nin Balkanlar ile tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkileri, Türkiye çalışmalarının önemli boyutlarından birini oluşturuyor. Bu nedenle, Türkiye'yi Balkanlar perspektifinden de ele alan araştırmaları desteklemek ve Türkiye ile Balkanlar arasındaki akademik etkileşimi güçlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda, yayın faaliyetlerine önem vereceğiz. Uzun vadede, uluslararası akademik ağlarla bağlantılı, düzenli ve nitelikli bir yayın yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. IBU bünyesinde akademik olarak konumlandırılan Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin işleyişinin akademik kalite, şeffaf yönetişim, düzenli raporlama ve yıllık faaliyet planı ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi öngörülüyor."

Kaynak: AA