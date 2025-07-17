Ulusal Süt Konseyi'nden Çiğ Süt Fiyatı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi'nden Çiğ Süt Fiyatı Açıklaması
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Ulusal Süt Konseyi, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 18,35 TL olarak belirledi. Üreticilerin, soğutma ve nakliye gibi giderlerini karşılaması halinde bu giderler ilave olarak ödenecek.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını belirledi. Buna göre, çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 18,35 TL oldu.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını açıkladı. Konuyla ilgili konseyden şu açıklama yapıldı:

" 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 18,35 TL olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 27 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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