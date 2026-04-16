Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinde Hamdi Taner dönemi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin genel kurulunda Prof. Dr. Senih Yazgan görevi Hamdi Taner'e devretti. Taner, sektördeki sorunları çözme ve dış pazarda tanıtım faaliyetlerine ağırlık verme hedefinde olduklarını belirtti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) Olağan Genel Kurulunda Prof. Dr. Senih Yazgan, bayrağı Hamdi Taner'e devretti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasındaki genel kurula, çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Senih Yazgan, yaş meyve sebze sektörünün küresel iklim krizi ve artan maliyet baskısı altında kritik bir eşikte olduğunu hatırlattı.

Yazgan, görevi devralacak yeni yönetimin akademik ve pratik birikimi daha da ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

Hamdi Taner ile Berdan Ber'in aday olduğu genel kurulda, Perla Fruit Gıda Genel Müdürü olan Taner, UYMSİB'in başkanlığına seçildi.

Taner, yaptığı açıklamada, sektörün yapısal sorunlarını bildiklerini, maliyet, pazarlama kanalları, kota sorunları, analiz sıkıntıları üzerinde ivedilikle duracaklarını bildirdi.

Yeni dönemde dış pazarlarda tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade eden Taner, Bursa ve Türkiye'nin meyve sebze ambarı olma özelliğini dünya çapında bir markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Cem Şan
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Starmer'den sosyal medya platformlarına çağrı: Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım

İngiltere'nin de gündeminde aynı konu var: Ne gerekiyorsa yapacağım
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Starmer'den sosyal medya platformlarına çağrı: Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım

İngiltere'nin de gündeminde aynı konu var: Ne gerekiyorsa yapacağım
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu