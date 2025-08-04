Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Temmuz İhracatı Yüzde 22,55 Artış Gösterdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 artarak 3 milyar 967 milyon 817 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin yılın ilk 7 aylık ihracat tutarı da yüzde 14 artışla 24 milyar 777 milyon 424 bin dolara ulaştı.

UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,33 artarak 3 milyar 413 milyon 908 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğin yılın ilk 7 aylık dönemindeki ihracatı yüzde 17 artışla 21 milyar 108 milyon 517 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuzda 102 milyon 247 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-temmuz ihracatı 714 milyon 684 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 87 milyon 427 bin dolara ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın ilk 7 ayındaki toplam ihracatı da 527 milyon 440 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 29 milyon 568 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) yılın 7 aylık dönemindeki ihracatı, 168 milyon 663 bin dolar oldu.

Temmuzda 13 milyon 832 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 7 aylık dönemde toplam 81 milyon 734 bin dolarlık dış satışa imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İç ve dış piyasada yaşanan tüm güçlüklere rağmen üreten, ihracat yapan ve alın teriyle çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan ihracatçılarımızı kutluyorum. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????