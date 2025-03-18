Uludağ İçecek Türk AŞ'de Yönetim Kadrosunda Değişiklik

Uludağ İçecek Türk AŞ, geleceğe yönelik stratejik adımlarını güçlendirmek amacıyla yönetim kurulunda önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Yeni yönetim yapısında; Ömer Kızıl Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirkete liderlik ederken, Ceylin Erbak Aytekin-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yunus Egemenoğlu Yönetim Kurulu Üyesi, Mete Öz - Yönetim Kurulu Başdanışmanı olarak şirkete katma değer sağlamaya devam edecek. Uzun yıllar şirkete liderlik eden ve yeri doldurulamaz katkılar sağlayan Mehmet Hakkı Erbak, Onursal Başkan unvanı ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. ailesindeki değerli yerini korumayı sürdürürken, engin bilgisi, vizyonu ve yıllara dayanan tecrübesiyle her zaman rehberlik etmeyi sürdürecek. Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan ve sektörde derin bir tecrübeye sahip Levent Kömür de, yenilikçi vizyonuyla şirketin köklü mirasını geleceğe taşımak üzere Uludağ İçecek Türk AŞ CEO'su olarak görev yapacak. - BURSA