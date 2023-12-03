Ulubey'de 2024 yılında doğal gaz çalışmaları başlıyor

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2024 yılında doğal gaz çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Türkcan, Ulubey'de yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve doğal gaz çalışmalarının başlamasıyla ilgili müjdeyi paylaştı.

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2024 yılında doğal gaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Ulubey Belediye Meclisi, Başkan İsa Türkcan başkanlığında toplandı. 2023 yılının son toplantısı olan Aralık ayı meclis toplantısında Türkcan, meclis üyelerine son bir yılda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

2024 yılında Ulubey'de doğal gaz çalışmaları için ilk kazmanın vurulacağı müjdesini veren Başkan Türkcan, "Hemşehrilerimizin yıllardır beklediği doğal gaz çalışmaları 2024 yılında başlıyor. İlçemize, kıymetli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU