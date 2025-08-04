Ülker'e Eylem Özgür Atandı

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevine Eylem Özgür atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla oryantasyon sürecine başlayan Özgür, 30 Eylül'de görevini devralacak.

Özgür liderliğindeki insan kaynakları yapılanması, Türkiye ve Orta Asya'da şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli insan kaynakları stratejisini yürütmekten ve yetenek yönetiminden sorumlu olacak. Bu yapı doğrudan Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı'ya bağlı olarak çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kölükfakı, 25 yılı aşkın kariyerinde farklı görevlerde bulunan Eylem Özgür'ün şirkete önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kölükfakı, "Eylem Özgür'e aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Yine bu vesileyle, şirket satın almaları, entegrasyon süreçleri, İK organizasyonuna getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla kuruluşumuza birçok farklı konuda değer katan, 31 yıldır grubumuzda başarıyla çalışan Faruk Gözleveli'ye de bugüne kadar olan katkıları için çok teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eylem Özgür de Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker'de göreve başlamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu kaydederek, "Ülker'in global vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamak için tüm ekiplerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1998'de mezun olan 2003'te İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans, 2010'da aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde doktora derecesi aldı.

Profesyonel kariyerine 1999'da Aselsan'da Toplam Kalite Uzmanı olarak başlayan Özgür, aynı yıl Eczacıbaşı Holding'e İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı.

Eczacıbaşı Girişim'de 2005-2013'te İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Özgür, 2013-2019 yılları arasında Tüketim Ürünleri Grubu kuruluşlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüttü. 2016-2018 döneminde de bu sorumluluğuna ek olarak Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini de üstlendi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda 25 yılı aşkın kariyerinde farklı sorumluluklar üstlenen Özgür, Ülker'e katılmadan önce son 4 yılını Eczacıbaşı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak geçirdi.