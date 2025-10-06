Ülker Bisküvi'den 250 Milyon Dolar Değerinde Yeni Sendikasyon Kredisi Anlaşması

Ülker Bisküvi, 2023'te aldığı 3 yıl vadeli 250 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 250 milyon dolar tutarındaki anlaşmanın global koordinatörlüğünü J.P. Morgan yaptı.

Anlaşmada, J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank baş yetkili düzenleyici ve talep toplayıcı banka olarak görev aldı.

Emirates NBD ve Standard Chartered Bank ortak sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendiği anlaşlmaya, Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC katıldı.

Anlaşma, toplam 11 uluslararası bankayla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli olarak imzalandı.

Ülker Bisküvi, 2023'te sağladığı sendikasyon kredisini, 2026'da dolacak vadesinden önce, 20 Ekim'de refinanse edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticsi (CEO) Özgür Kölükfakı, sağlanan sendikasyon kredisinin, özel sektörde 2020'den bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu belirtti.

Kölüfakı, anlaşmanın istikrarlı büyüme stratejilerinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Anlaşmanın hem Türkiye hem de kendileri için önemli bir güven göstergesi olduğuna inandıklarını aktaran Kölüfakı, şöyle devam etti:

"Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 11 bankanın katılımıyla, güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker'in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık."

Sürdürebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Kölükfakı, "Aldığımız kredi, Ülker'in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.