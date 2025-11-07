Haberler

Ülker Bisküvi 2025'in İlk Dokuz Ayında 80,9 Milyar TL Ciro Elde Etti

Ülker Bisküvi 2025'in İlk Dokuz Ayında 80,9 Milyar TL Ciro Elde Etti
Güncelleme:
Ülker Bisküvi, 2025 yılının ilk dokuz ayında 80,9 milyar TL ciro ve yüzde 17,8 FAVÖK marjı ile başarılı bir dönem geçirdi. CEO Özgür Kölükfakı, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarını vurgulayarak yeni ürünler ve finansal hedefler hakkında bilgi verdi.

Ülker Bisküvi, 2025 yılının ilk dokuz aylık bölümünü 80,9 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket aynı dönemi yüzde 17,8 FAVÖK marjı ile bitirdi.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2025 yılının dokuz aylık bölümünü 80,9 milyar TL ciroyla kapattığını duyurdu. Şirket aynı dönemi yüzde 17,8 FAVÖK marjı ile bitirdi. Tutarlı, rekabetçi, karlı, sürdürülebilir, insan odaklı büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, "Gelişmeleri, trendleri, riskleri sürekli takip edip, hızlı aksiyonlar almak bizim önemli bir gücümüz. Türkiye'de sektörümüzün lideriyiz. Liderliğimizi güçlü finansal altyapımız, yenilikçi ve tüketici odaklı bakış açımızla koruyoruz. Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Ülker ana markamız ve tüm alt markalarımızla 'Her lokmada mutluluk' ilkemizi sahipleniyor, 'Mutlu et, mutlu ol' felsefesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Yeni ürünler üretmeye devam ettiklerini belirten Kölükfakı, "İnovasyon, Ülker'in başarısında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Sınırlı sayıdaki Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı, Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye, Ülker Çikolata Dolu Dolu, Dido Nut Sütlü Çikolatalı Fındıklı, Dankek Rulo Pasta Muzlu bunlardan birkaçı. Ayrıca yeni lezzetimiz fındıklı dolgusu, çıtır kadayıfı ve baklava parçacıklarıyla hazırlanmış sütlü çikolatalı tablet Ülker Çikolata İstanbul'u tüketicilerle buluşturduk. AR-GE'den dijitalleşmeye kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlar, tüketici beklentilerine uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirmemizi sağlıyor" diye konuştu.

5 yıl vadeli sendikasyon kredisi

Ülker'in 2023 yılında aldığı 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede anapara ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını dile getiren Kölükfakı, "Son 5 yılda özel bir şirket tarafından alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli kredi olma özelliğini de taşıyor. Ülker'in istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz israfsız şirket kültürüyle, küresel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2014 yılında uzun vadeli hedefler altında topladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla yönetişim yapımızı sürekli geliştiriyor ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuzun yanı sıra ilk kez yayımladığımız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda hazırlanan uyum raporumuz ayrı olarak paylaşıldı. Raporda, iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatlarımızı uluslararası İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) önerileri doğrultusunda hazırlandı. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve metrik-hedefler alanındaki yaklaşımımızı ve ilerlemelerimizi paylaştık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

