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Ülker Bisküvi 2025'in İlk Çeyreğini 27 Milyar TL Ciro ile Kapattı

Ülker Bisküvi 2025'in İlk Çeyreğini 27 Milyar TL Ciro ile Kapattı
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Ülker Bisküvi, 2025 yılının ilk çeyreğinde 27 milyar TL ciro elde etti. Şirket CEO'su, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile üretim süreçlerindeki verimliliği artırdıklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük gıda şirketlerinden olan Ülker Bisküvi, 2025 yılının ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile bitirdi.

Ülker Bisküvi 2025 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği ciroya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklama yaptı. Ülker, gönderdiği açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 27 milyar TL ciro ile kapattı. Şirket aynı dönemi yüzde 20,3 brüt kar marjı ile bitirdi.

Şirketin ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, "Jeopolitik ve ekonomik zorlu koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile tamamladık. Türkiye ekonomisine istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik iş yapış şeklimizin merkezinde yer alırken, yaptığımız çalışmalar ulusal ve uluslararası platformlarda da endeks birincilikleri ve ödüllerle takdir görüyor. İnovasyon sektörümüz için vazgeçilmez. Değişen tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. Tüketici davranışlarını, trendleri, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, iki Ar-Ge merkezimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz" dedi.

Üretim süreçlerindeki dijitalleşmeyle verimliliği arttırdıklarını belirten Kölükfakı, "Gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği en üst seviyeye taşıyoruz. Artan gıda talebine, sürdürülebilir tarım ve ham madde tedariki adımlarımızın yanı sıra ileri veri analitiği, otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli süreçlerle yanıt veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri sistemimize entegre etmeye devam ederek, operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de sektörümüzün lideriyiz. Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarında lider konumdayız. Kazakistan ve Orta Asya'da büyümemiz sürüyor. Ülkemize ve paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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