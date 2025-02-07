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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otomobil fiyatına gemi satıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çin'de inşa edilen Fatma Eylül isimli kuru yük gemisini satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yer alan ilandaki fiyatı görenler gözlerine inanamadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı, Fatma Eylül isimli kuru yük gemisini satışa çıkardı. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Liman Kompleksi içerisinde yer alan Marport Konteyner Terminalinde rıhtımda yüzer ve bağlı durumda bulunan kuru yük gemisi için tahmini bedel 14 milyon 25 bin TL, geçici teminat miktarı 420 bin 750 TL olarak belirlendi.

İHALE 25 ŞUBATTA

İhale 25 Şubat 2025 tarihinde saat 13.00'te yapılacak. Fatma Eylül gemisi 2003 yılında Çin'de üretildi. 79.99 metre boyunca, 13.60 metre eninde, 7 metre derinlikte bulunan geminin net tonajı 1117, gross tonajı ise 1997 seviyesinde. Ana makinesi Zhengjiang Marine Diesel Works 1080 KW özelliğine sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otomobil fiyatına gemi satıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otomobil fiyatına gemi satıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

22 yıllık gemi eğer bakım görmemişse tuzlu deniz suyunda geçen zaman süresinde haşat olmuştur ancak parçalayıp hurda olarak satmak için alınabilir

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Onun sahibi şimdiden bellidir Hikayeden haber yapmayın

Yorum Beğen6
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