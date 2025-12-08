Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, DEİK Başkanı Olpak ile görüştü

Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak ile küresel ticarette Türkiye'nin etkinliğini artıracak projeleri tartıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"DEİK Başkanı Olpak ile bir araya geldik. Küresel ticarette Türkiye'nin etkinliğini artıracak, yatırım ve ulaştırma alanlarında yeni fırsatlar oluşturacak adımları istişare ettik."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
