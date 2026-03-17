Haberler

Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artacak yolcu yoğunluğunu karşılamak için otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını kullanabileceğini açıkladı. Ek şehirler arası otobüs seferleri planlandığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle artması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak için biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da kullanmasına imkan tanıdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili süresince yapılacak ek şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığına işaret eden Uraloğlu, tatil süresince şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi yoğunluk yaşanmasını beklediklerini aktardı.

Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmesine imkan tanıdık." ifadesini kullandı.

Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, "tarifeli hatlar dışına çıkmama", "ücret tarifelerine uyma" ve "yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme" şartlarıyla ek sefer yapabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü