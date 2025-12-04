Haberler

Bakan Uraloğlu, Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Tayland ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi hedefini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ikili ticaret ve yatırımların artış gösterdiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Tayland, sadece ikili ilişkilerimiz değil, çok taraflı işbirliği açısından da bizim için önemli bir ortaktır." dedi.

Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'ndaki konuşmasında Kraliçe Sirikit'in vefatı nedeniyle taziyelerini sunarak Türkiye ve Tayland'ın, uzun bir geçmişe dayanan dostane ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Tayland'ı ASEAN bölgesinde güvenilir ortak gördüklerini aktaran Uraloğlu, önceliğin 2028'e kadar ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmek olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, her iki parlamentodaki dostluk gruplarının iyi bir diyalog sürdürdüğüne işaret ederek, "Ekonomik alanda, yıllar içinde ikili ticaret ve yatırımlarda istikrarlı bir artış gözlemliyoruz. Bu alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme yönünde gayretlerimizi sürdürme kararlılığındayız. Ayrıca ülkelerimiz arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Bakanlığımın görev alanında yer alan ve müzakereleri bitme aşamasına gelen denizcilik anlaşmasını en kısa sürede ve ilk üst düzey ziyaret vesilesiyle imzalamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaret eden Taylandlı turist sayısının eylül itibarıyla 40 bine yükseldiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benzer şekilde, Tayland da Türk turistler için tercih edilen bir durak olmaya devam etmektedir. Ülkemizde öğrenim gören Taylandlı öğrenciler de sosyal ve kültürel bağlarımızın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Taylandlı öğrencilerin Türkiye burslarına ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. Mahidol Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü Ofisi'nin kurulmasının kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Tayland, sadece ikili ilişkilerimiz değil, çok taraflı işbirliği açısından da bizim için önemli bir ortaktır."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
