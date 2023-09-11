Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak. Forum, çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesi ve iş birliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13-14 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu'nun konuşmasıyla başlayacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu; demir yolu idarelerinin başkanlarını, ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcilerini, ticari kuruluşlar ve bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Uraloğlu, forumun çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Etkinlik, Orta Koridor boyunca çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesine odaklanarak iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor" dedi.