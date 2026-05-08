Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35 kilometrelerinde (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Bingöl yolunun 70-73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten ve iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde güvenlik elemanları montaj çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.