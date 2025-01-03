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Ulaşım desteğinde üst sınır belli oldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ulaşım desteğinde üst limit tutarının tek yön için 1900 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde öğrencilere yönelik ulaşım desteğinin üst sınır tutarının tek yön için 1900 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, 2022'de başlayan ulaşım desteğinin devam edeceğini belirterek, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını hatırlattı.

GİDİŞ DÖNÜŞ OLMAK ÜZERE YILDA DÖRT KEZ VERİLİYOR

Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine ulaşım desteği ile katkıda bulunduklarını belirten Göktaş, öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda dört kez destek sağladıklarını ifade etti.

Öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini Bakan Göktaş şunları kaydetti: Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 liradan 1900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız.

Bakan Göktaş, destek programına başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından, ailenin ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini de belirtti.

Ulaşım desteğinde üst sınır belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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