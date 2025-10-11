Haberler

ULAK Haberleşme, GITEX GLOBAL 2025 Fuarı'nda Yerli Teknolojilerini Tanıtacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli haberleşme teknolojileri geliştiricisi ULAK Haberleşme, Dubai'de düzenlenecek GITEX GLOBAL 2025 Fuarı'nda mobil haberleşme sistemleri ve siber güvenlik ağ çözümleri gibi yenilikçi ürünlerini tanıtacak. Fuar, 180'den fazla ülkeden 6 bin 800 teknoloji şirketini bir araya getirecek.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri geliştiricisi ULAK Haberleşme, küresel teknoloji ekosisteminin en önemli buluşma noktalarından biri olan GITEX GLOBAL 2025 Fuarı'nda yenilikçi haberleşme çözümlerini tanıtacak.

AA muhabirinin ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, fuar, Dubai World Trade Centre'da 13-17 Ekim'de düzenlenecek.

Fuarın 180'i aşkın ülkeden 6 bin 800 teknoloji şirketi, 2 bin girişim ve 1200'den fazla yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Küresel teknoloji ekosisteminin en önemli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen etkinlikte, Türkiye'nin haberleşme altyapısındaki milli gücü olan ULAK Haberleşme de uluslararası paydaşlarla buluşacak.

ULAK Haberleşme, fuar boyunca mobil haberleşme sistemleri, güvenli ve kapalı ağ çözümleri (SD-WAN), akıllı ulaşım sistemleri (RSU-OBU) ve siber güvenlik entegrasyonlu ağ mimarileri gibi yenilikçi çözümlerini tanıtacak. Şirket, bu sistemlerle haberleşme altyapılarında güvenliği, verimliliği ve yerli teknolojilere dayalı bağımsızlığı artırmayı hedefliyor.

Geliştirilen çözümler stratejik değer taşıyor

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, GITEX gibi küresel ölçekte büyük bir organizasyonda yer almanın, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerindeki yerli kabiliyetlerini yurt dışında anlatması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri çözümlerin, sadece teknolojik değil, aynı zamanda stratejik değer taşıdığını vurgulayan Kömürcü, "Bu yıl fuar boyunca özellikle yeni pazarlarda ortaklıklar geliştirmeyi ve uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Kömürcü, ULAK Haberleşmenin, 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdiği çözümleri uluslararası pazarlara sunarak, hem ihracat kapasitesini artırmayı hem de mühendislik kabiliyetlerini küresel arenada tanıtmayı amaçladığını bildirdi.

Şirketin ürünlerinin, kamu kurumları, savunma sanayisi, ulaşım ve enerji sektörleri gibi kritik alanlarda kullanılmak üzere tasarlandığına dikkati çeken Kömürcü, şunları kaydetti:

"Fuarda ayrıca ULAK mühendisleri, katılımcılara teknolojilerin teknik detaylarını aktarma ve potansiyel işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulacak. Şirketimiz, etkinlik boyunca kamu ve özel sektör temsilcileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'nin haberleşme alanındaki mühendislik gücünü uluslararası düzeyde temsil etmeyi hedefliyor."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

"İlginç bir önerim var" deyip bombayı patlattı: Türkiye'de yasaklansın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para bazı ülkelerin bütçesinden fazla

Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para inanılmaz
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

"İlginç bir önerim var" deyip bombayı patlattı: Türkiye'de yasaklansın
title