Ukrayna: Rusya, ülkenin enerji tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenliyor

Güncelleme:
Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, ülkenin enerji altyapısının Rusya'nın yoğun hava saldırıları altında olduğunu duyurdu. Acil elektrik kesintileri uygulanırken, Rus ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna'nın çoğu bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni yoğun saldırı düzenliyor. Saldırılar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Ekonomi
Haberler.com


