Ukrayna'dan gelen 100 seyahat acentesi yetkilisi Kemer turizmi hakkında bilgi aldı

Ukrayna'dan gelen 100 seyahat acentesi yetkilisi, Kemer'de turistik tesisleri ziyaret ederek bölge turizmi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Bir acentenin organizasyonuyla Kemer'de ağırlanan Ukraynalı turizm profesyonelleri, yaklaşık bir hafta boyunca ilçedeki otelleri yerinde inceledi. Program kapsamında acente temsilcileri, Ayışığı Plajı'nda düzenlenen workshop etkinliğine de katıldı.

Etkinlikte konuşan Meclis Üyesi Cansın Efir, Ukraynalı heyetin Kemer'de bir haftadır incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Bugün Qualista Beach'te kendilerini ağırlıyoruz. Visit Kemer projemiz hakkında detaylı bilgiler sunduk. Ayrıca Kemer'in turizm çeşitliliği ve sürdürülebilir turizm anlayışı üzerine verimli fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Efir'in yanı sıra Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar ile çok sayıda Ukraynalı acente yetkilisi yer aldı. - ANTALYA

