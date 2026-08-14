Haberler

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 2,5 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 932 bin 665 kişi iken, 2026 yılı Haziran ayında 16 milyon 334 bin 751 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi?

Bir ilimiz mide bulandıran iddiayla ayağa kalktı!
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İzmir'de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi

İzmir'de insanlık dışı olay! Darp ettikleri adamı ölüme terk ettiler
Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu

Sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi