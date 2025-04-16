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Ücretli Çalışan Sayısı Şubat ayında Yüzde 1,1 Arttı

Ücretli Çalışan Sayısı Şubat ayında Yüzde 1,1 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu. Ancak, sanayi sektörü yıllık %2,2, inşaat sektörü aylık %0,7 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 125 bin 704 kişi iken, 2025 yılı Şubat ayında 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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