Haberler

Üç aktif madde içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımı sonlandırılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatlarının 13 Kasım 2026, imalatlarının 18 Aralık 2026 ve kullanımlarının 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatlarının 13 Kasım 2026, imalatlarının 18 Aralık 2026 ve kullanımlarının 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın, bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel gelişmeler ve uluslararası değerlendirmeler doğrultusunda takip ettiği kaydedilen paylaşımda, gerekli durumlarda aktif maddelerin kullanımının kısıtlandığı veya sonlandırıldığı belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerinin insan sağlığı ve çevre açısından taşıdığı risklerle Avrupa Birliği'ndeki (AB) onay durumlarının değerlendirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin kullanım alanlarında yeterli alternatif ürünlerin ruhsatlı olması da dikkate alınarak ithalat, imalat ve kullanımlarının belirlenen takvim doğrultusunda sonlandırılmasına karar verilmiştir. Buna göre, fiili ithalatları 13 Kasım 2026, imalatları 18 Aralık 2026 ve kullanımları 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacaktır."

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

9 aydır aranan kız çocuğu eski öğretmeninin evinden çıktı

9 ay boyunca her yerde aranan kız çocuğu bu adamın evinden çıktı
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü

Bakan Fidan'dan Suriye'de kritik görüşme
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu

İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce 'Vadi' için hazırladığı rapor

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi