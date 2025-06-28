TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kilis'te Çiftçilerin Sorunlarını Dinledi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kilis'te Çiftçilerin Sorunlarını Dinledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis'te çiftçilerle bir araya gelerek kuraklık ve aşırı yağışların tarımsal üretime etkilerini değerlendirdi. Zirai don nedeniyle yaşanan zararlar hakkında bilgi verip, çiftçilere faizsiz borç yapılandırması talep etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis'te çiftçilerle bir araya geldi.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara'yı ziyaret eden Bayraktar, daha sonra Yavuzlu köyünde kuraklıktan etkilenen tarlalarda inceleme yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, kuraklık ve aşırı yağışların tarımsal üretime zarar verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don nedeniyle birçok ilde ürünlerin zarar gördüğünü dile getiren Bayraktar, Kilis'te 26 bin dekar alanda üretim yapan 2 bin 160 çiftçinin hem dondan hem de kuraklıktan etkilendiğini belirtti.

Yaşanan afet sonrasındaki zararların göz önünde bulundurularak çiftçilere destek sağlanması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Çiftçilerimiz bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Çiftçilerimizin bu dönemde hasattan para kazanamayacakları için ödeme kabiliyetini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla üreticilerimizin bu banka borçlarını ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu borçlara muhakkak suretle faizsiz yapılandırma talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.