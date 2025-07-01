TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adana ve Mersin'de Tarım Alanlarını İnceledi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Adana ve Mersin'de Tarım Alanlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana ve Mersin'deki tarım alanlarında incelemelerde bulunarak, çiftçilerin sorunlarını dinledi ve zirai dona karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana ve Mersin'de tarım alanlarında incelemede bulundu.

Bayraktar, ilk olarak merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesini gezerek, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Adana'dan önce ziyaret ettiği şehirlerde tarım ürünlerinin don olayından zarara uğradığını gördüğünü belirtti.

Bayraktar, don olayının ardından havaların ısınmasıyla yaşanan kuraklığın da tehdit oluşturduğuna işaret ederek, "Bu manada kuraklıkla ilgili gerekli tedbirleri mutlak surette almamız lazım. Bütün bu afetler hem tarımsal üretimimize hem de çiftçilerimize büyük zarar verdi." dedi.

Çiftçilerin üretime devam edebilmesi için moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu anlatan Bayraktar, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Mersin ziyareti

Bayraktar, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kentteki diğer oda başkanlarıyla bir araya geldi.

"Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gezmeye, dolaşmaya, alandan seslenmeye devam edeceğiz." diyen Bayraktar, zirai dondan ve kuraklıktan zarar gören çiftçiler için birtakım kazanımlar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Bayraktar, daha sonra Camiliman Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde incelemelerde bulunarak, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6

Vatandaşın kullandığı doğal gaza dev zam
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Alevlerle mücadele sürüyor! 3 şehrimizden sevindiren haber geldi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

CHP mitingine gidilmesini neden yasakladı? Gerekçesi dikkat çekici
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Alevlerle mücadele devam ediyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Yangınla boğuşan Hatay'dan kahreden görüntüler
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Trump-Musk gerilimi büyüyor! Sınır dışı etmekle tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.