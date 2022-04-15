Twitter'dan Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik adım

Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketi satın almasını engellemek amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etti.

Elon Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarıldı.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor. ???????

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta ise Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını, Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığının 260 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, 11 Nisan'da Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını duyurmuştu.

Bu arada, Twitter'ın eski hissedarları, şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Musk aleyhine New York eyalet mahkemesinde şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, Musk'ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği, bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.