Haberler

TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1.2 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

  • TV8 TV Yayıncılık AŞ, 1.2 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmek için SPK'ya başvurdu.
  • Başvuru 13 Ocak 2026'da yapıldı ve yönetim kurulu kararı 9 Ocak 2026'ya dayanıyor.
  • Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik, en fazla 2 yıl vadeli ve Türk Lirası cinsinden olacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık AŞ, 1.2 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yaptı.

BAŞVURU RESMEN YAPILDI

Bu adım, şirketin finansal yapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Başvuru, 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve yönetim kurulu kararı 9 Ocak 2026'ya dayanıyor.

Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olacak, halka arz edilmeksizin satılacak ve en fazla 2 yıl vadeli, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek. İhraç koşulları, piyasa durumuna göre iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli olarak belirlenecek.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Ekonomi
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Evire çevire sevecek, az geldi SMS sazanlarını toplamak ...))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
Google'dan skandal uygulama! 13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar

13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar