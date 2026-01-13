TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu
TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1.2 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.
- TV8 TV Yayıncılık AŞ, 1.2 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmek için SPK'ya başvurdu.
- Başvuru 13 Ocak 2026'da yapıldı ve yönetim kurulu kararı 9 Ocak 2026'ya dayanıyor.
- Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik, en fazla 2 yıl vadeli ve Türk Lirası cinsinden olacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık AŞ, 1.2 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yaptı.
BAŞVURU RESMEN YAPILDI
Bu adım, şirketin finansal yapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Başvuru, 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve yönetim kurulu kararı 9 Ocak 2026'ya dayanıyor.
Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olacak, halka arz edilmeksizin satılacak ve en fazla 2 yıl vadeli, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek. İhraç koşulları, piyasa durumuna göre iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli olarak belirlenecek.