Tuz İhtisas Çalıştayı Çankırı'da Gerçekleştirildi

Tuz İhtisas Çalıştayı Çankırı'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda, tuz ile ilgili projeler, faaliyetler ve stratejik kullanımı ele alındı. Çalıştay, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve tuzdan türetilmiş yeni ürünlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Tuz İhtisas Çalıştayı'nda tuz ile ilgili proje, faaliyetler ve yayınlar ele alındı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) iş birliğinde düzenlenen "Tuz İhtisas Çalıştayı" Çankırı'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, bölgenin en önemli doğal kaynaklarından biri olan tuzun stratejik kullanımına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, Prof. Dr. Nazan Karakaş Özür ve KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Alperen Karakaş, ilde stratejik sektör olarak öne çıkan tuzla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda, hem üniversitenin hem de KUZKA'nın bugüne kadar yürüttüğü ve gelecekte hayata geçirilmesi planlan tuz temalı faaliyetler ile projeler ve yayınlar masaya yatırıldı.

KUZKA'nın yürüttüğü Temel Sektörlerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında, düzenlenen çalıştay ile tuz ekosisteminin katma değerinin artırılması, tuzdan türetilmiş yeni ürünlerin geliştirilmesi ve tuzda ihtisaslaşmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi" olarak belirlenen Çankırı Karatekin Üniversitesi ise "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Projesi" ile bu alandaki çalışmalarına ivme kazandırmış durumda.

Çalıştay sonucunda yayımlanacak sonuç bildirisiyle, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik bir yol haritası oluşturulacak. Ayrıca, yerel kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanılması, üretilen tuz ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu alanda çalışan kurumlar arasında iş birliği ve sinerjinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.