TÜVTÜRK, Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası Seçildi

Tüvtürk, Global Brand Awards 2025'te "Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili kuruluş TÜVTÜRK, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere merkezli Global Brands Magazine (GBM) tarafından düzenlenen Global Brand Awards 2025 kapsamında, "Kamu ve Devlet Hizmetleri Kategorisi"nde (Public Sector & Government Awards) "Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası" ve "Avrupa'nın En İyi Emisyon Testi Uygulaması" ödüllerine layık görüldü.

Her yıl farklı sektörlerde verilen ödüller, yenilikçi uygulamaları, müşteri odaklı hizmetleri ve sektöründe oluşturduğu değerle öne çıkan markalara takdim ediliyor.

Uluslararası seviyede model teşkil eden TÜVTÜRK, vizyoner bakış açısı ve kalite odaklı stratejileriyle küresel araç muayene standartlarının belirlenmesinde öncü konumda yer almayı hedeflerken, bu konumunu sunduğu hizmetlerde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla pekiştiriyor.

İstasyonları yüzde 100 randevuyla çalışan TÜVTÜRK, yalın muayene sistemi, dijital muayene raporu, motosiklet ve traktörlere özel muayene istasyonları gibi uygulamalarla sektöre çok sayıda yenilikçi yaklaşımı kazandırıyor.