TÜVTÜRK, Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası Seçildi

TÜVTÜRK, Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜVTÜRK, Global Brand Awards 2025'te 'Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası' unvanını kazanarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, yenilikçi hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla sektördeki öncülüğünü pekiştiriyor.

Tüvtürk, Global Brand Awards 2025'te "Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili kuruluş TÜVTÜRK, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere merkezli Global Brands Magazine (GBM) tarafından düzenlenen Global Brand Awards 2025 kapsamında, "Kamu ve Devlet Hizmetleri Kategorisi"nde (Public Sector & Government Awards) "Avrupa'nın En İyi Araç Muayene Markası" ve "Avrupa'nın En İyi Emisyon Testi Uygulaması" ödüllerine layık görüldü.

Her yıl farklı sektörlerde verilen ödüller, yenilikçi uygulamaları, müşteri odaklı hizmetleri ve sektöründe oluşturduğu değerle öne çıkan markalara takdim ediliyor.

Uluslararası seviyede model teşkil eden TÜVTÜRK, vizyoner bakış açısı ve kalite odaklı stratejileriyle küresel araç muayene standartlarının belirlenmesinde öncü konumda yer almayı hedeflerken, bu konumunu sunduğu hizmetlerde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla pekiştiriyor.

İstasyonları yüzde 100 randevuyla çalışan TÜVTÜRK, yalın muayene sistemi, dijital muayene raporu, motosiklet ve traktörlere özel muayene istasyonları gibi uygulamalarla sektöre çok sayıda yenilikçi yaklaşımı kazandırıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
Müftülüğün yanında rezalet! Gündüz vakti tarlada ilişkiye girdiler

Müftülüğün yanında rezalet! Gündüz vakti tarlada ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ölümden döndü! Hastanede başına 10 dikiş atıldı

İrem Derici ölümden döndü! Başına 10 dikiş atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.