Sigarada vergi oranları değişti

Tütün ürünlerinde 'ÖTV' düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Ancak maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkacak

Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı. Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak. Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: