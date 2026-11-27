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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım'da gerçekleştirilen toplantı, 2027'nin ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenecek Litvanya'nın iş dünyası temsil kuruluşu Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu (LPK) ev sahipliğinde düzenlendi.

Avrupa iş dünyası temsilcileri toplantıda, Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas ve AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ile istişarelerde bulundu.

Başkanlar Konseyi toplantısı kapsamında düzenlenen Ukrayna odaklı toplantı ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vsevolod Chentsov'un çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa iş dünyası temsilcileri, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında Avrupa'nın sanayi tabanının güvenlik, savunma ve rekabetçilik ekseninde güçlendirilmesini ele aldı.

Görüşmelerde, düzenleyici yüklerin hafifletilmesinin yanı sıra enerji dönüşüm sürecinde rekabetçi, uygun maliyetli ve güvenli enerji arzının sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Toplantıda, AB'nin rekabetçilik hedeflerine ulaşılması için iş dünyasının 2027'ye ilişkin beklentilerini ortaya koyan BusinessEurope Başkanlar Konseyi Vilnius Bildirisi kabul edildi.

TÜSİAD heyeti, Vilnius'taki temasları kapsamında Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Esra Toplu'yu da ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye-AB entegrasyonunun geleceği ve AB'nin rekabetçilik ile güvenlik ekseninde şekillenen güncel gündemi ele alınırken, Türkiye'nin AB sanayi ve değer zincirleriyle entegrasyonunun korunması ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun önemi vurgulandı.

"Türkiye'nin Made in EU yaklaşımına açıkça dahil edilmesine yönelik desteği çok önemli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Diren, Avrupa iş dünyasının Türkiye'nin "Made in EU" yaklaşımına açıkça dahil edilmesine yönelik desteğini çok önemli bulduklarını belirtti.

Diren, üyesi oldukları BusinessEurope'un, Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı'na (IAA) ilişkin, Gümrük Birliği ortaklarının kamu alımlarında etkin karşılıklılığın sağlanması dışında herhangi bir ilave koşula tabi tutulmaksızın IAA'nın Avrupa tercihine eş değer kabul edilmesini desteklediğini aktardı.

Diren, şunları kaydetti:

"AB ile kamu alımlarında karşılıklılık temelinde bir anlaşmaya dair takvimin belirlenmesi ve müzakerelerin Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı'na ilişkin üçlü müzakere (trilog) süreci neticelenmeden başlatılarak, yasa yürürlüğe girmeden tamamlanması kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, sürecin Türkiye'de en üst düzeyde siyasi destekle ilerletilmesini önemsiyoruz."

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin 30 yıldır birlikte üreten, yatırım yapan ve teknoloji geliştiren güçlü bir sanayi ortaklığının temelini oluşturduğunu vurgulayan Diren, şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin yeni sanayi politikalarının bu entegrasyonu gözetmesi her iki tarafın küresel rekabet gücü açısından kritik önem taşıyor. Ortak değer zincirlerimizin güçlendirilmesi, düzenleyici işbirliğinin derinleştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşümü kapsayacak şekilde güncellenmesi temel önceliklerimiz olmaya devam ediyor."

BusinessEurope, 2024-2029 yasama döneminde Avrupa iş dünyasının önceliklerini ortaya koyan Ocak 2025 tarihli "Avrupa'yı Yeniden Başlatmak" başlıklı tutum belgesinde, Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital politikaları kapsayacak şekilde güncellenmesi çağrısını yinelemişti.

Konfederasyon, Ekim 2026'da gerçekleştirilen Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu öncesinde AB Komiseri Maros Sefcovic'e ilettiği mektupta ise bu çağrının yanı sıra düzenleyici işbirliğinin güçlendirilmesini ve kamu alımlarında karşılıklılık temelinde Türkiye'nin Sanayi Hızlandırıcı Yasası kapsamında Avrupa tercihine eş değer kabul edilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA