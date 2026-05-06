TUSAŞ ile TEI'den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk anlaşma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile TEI, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarında kullanılmak üzere 100 adet TEI-PD170 motoru tedarik etmek için sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, Türkiye'nin savunma havacılığı alanındaki yerli motor üretimini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin insansız hava aracı programlarında kullanılan yerli motorlar için atılan bu yeni adım, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 kapsamında hayata geçirildi.

Anlaşma, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının motor tedarik sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Daha önce iki platform için 40 adet TEI-PD170 motoru teslim edilirken, yerli motorlu AKSUNGUR ilk kez Aralık 2025'te envantere girmişti.

Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru olan TEI-PD170, uzun motor ömrü, düşük yakıt tüketimi, yüksek irtifa performansı ve yüksek elektrik üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen motorun, ANKA ve AKSUNGUR platformlarının operasyonel kabiliyetine doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte, milli insansız hava araçlarında yerlilik oranının artırılması ve Türkiye'nin savunma havacılığı alanındaki tedarik bağımsızlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
