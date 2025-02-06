Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

TUSAŞ'tan Yerli ve Milli Ürünler Sergisi

TUSAŞ'tan Yerli ve Milli Ürünler Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmiş yerli ve milli havacılık ürünlerinin fotoğraflarının sergilendiği etkinlik, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıldı. Sergi, TUSAŞ'ın yenilikçi ürünlerini ve Türk milletinin havacılık alanındaki gücünü gözler önüne seriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilerek havacılıkta tarih yazan yerli ve milli ürünlerin fotoğrafları başkentte görücüye çıktı.

Tusaş medya ekibi tarafından çekilen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunulan fotoğraflardan oluşan sergi, 27 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sergi 27 Şubat'a kadar havalimanının "Giden Yolcu" bölümünde yer alacak.

Günyüzüne çıkmamış fotoğraflar da yer alıyor

Sergiyle Tusaş'ın yenilikçi ruhu ve Milli Teknoloji Hamlesi ile ortaya çıkan ürünler ziyaretçilerle buluşuyor.

Tusaş, düzenlenen sergiyle Türk milletinin göklerdeki gücünü bir kez daha gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Türkiye'ye hizmet için tasarlanan ve üretilen yerli ve milli teknolojilerden karelerinin yer aldığı sergi, gün yüzüne çıkmamış veya simgeleşmiş fotoğrafları kamuoyuyla buluşturuyor.

Sergide, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan jet eğitim uçağı HÜRJET'e, hafif sınıf taarruz helikopteri T129 ATAK'tan genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'e, ANKA'dan AKSUNGUR VE ANKA III insansız hava araçlarına kadar milli imkanlarla üretilen ürünler TUSAŞ medya ekibinin gözüyle paylaşılıyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
img

Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım
img

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
img

Taner Ölmez'den şaşırtan çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.