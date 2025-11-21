Haberler

TUSAŞ, Airbus A220 Uçak Programında 250'nci Kanopiyi Teslim Etti

TUSAŞ, Airbus A220 Uçak Programında 250'nci Kanopiyi Teslim Etti
Güncelleme:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Airbus A220 tek koridor uçak programı kapsamında 250'nci kanopiyi başarıyla teslim etti. Üretim süreçlerinin büyük bir kısmı yerli yan sanayi tarafından gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), Airbus'ın A220 tek koridor uçak programı kapsamında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tusaş, program için üretilen 250'nci kanopiyi (cockpit üst yapısı) başarıyla teslim etti. Teslimat, şirketin Ankara Kahramankazan tesislerinde tamamlandı.

Airbus tasarım verilerine göre "Build to Print" modeliyle üretilen kanopilerde detay parçaların yaklaşık yüzde 75'i yerli yan sanayi tarafından sağlanıyor. Bu oran, Türkiye'de havacılık ekosisteminin üretim kabiliyetlerinin yükseltilmesi açısından stratejik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Kanopi, uçağın hava akışını ilk karşılayan ve yüzey hassasiyeti son derece kritik olan bir bileşen olarak görev yapıyor. Parçanın dünya standartlarının üzerinde bir kaliteyle üretilebilmesinde Türk mühendisliği ve işçiliği belirleyici rol oynuyor.

A220 kanopi üretiminde küresel pazarın yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan Tusaş, bu alanda uluslararası ölçekte önemli bir üretici konumuna gelmiş bulunuyor.

Üretimde artış, performansta tam not

A220 programının TUSAŞ tesislerinde 2020'de başladığı ilk yıl yalnızca 2 ürün teslim edilirken, üretim her yıl istikrarlı şekilde artırıldı.

2024 yılında 74 adet olan teslimat sayısı, 2025 Kasım ayı itibarıyla 81'e yükseldi ve toplamda 250'nci teslimata ulaşıldı. Yıl sonu hedefi ise 96 olarak belirlendi.

Airbus, TUSAŞ'ın performansını iki kritik metrik olan OQD (On Time Quality Deliveries) ve OTS (On Time Shipment) üzerinden ölçüyor. Küresel ortalama yaklaşık yüzde 85 seviyesindeyken TUSAŞ, her iki göstergede de yüzde 100 başarı elde ederek Airbus'tan tam not aldı. Airbus yetkilileri, bu performans nedeniyle şirketi çeşitli platformlarda tebrik etti.

A220 programındaki işbirliği, uçağın operasyonel ömrü boyunca devam edecek şekilde planlanıyor. Mevcut projeksiyonlara göre TUSAŞ - Airbus işbirliğinin en az 2050'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Ekonomi
