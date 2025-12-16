TUSAŞ, Airbus için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirdi

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Airbus'ın A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını başarıyla tamamladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Airbus, A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını başarıyla tamamladık. İlk teslimatın ardından hızla artan üretim kapasitemizle, küresel uçak yapıları alanındaki konumumuzu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz" denildi.

'ÜLKEMİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KATMA DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli iş ortaklarımızdan Airbus'ın A320 tek koridorlu uçak ailesi için ürettiğimiz S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü mühendislik altyapımız ve yüksek üretim kabiliyetimiz sayesinde uluslararası havacılık pazarındaki konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyor, ülkemiz için sürdürülebilir katma değer üretmeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum" dedi.