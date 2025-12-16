Haberler

TUSAŞ, Airbus için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Airbus'ın A320 tek koridorlu uçak ailesi için ürettiği S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, bu başarı ile uluslararası havacılık pazarındaki konumlarını güçlendirdiklerini açıkladı.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Airbus'ın A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını başarıyla tamamladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Airbus, A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını başarıyla tamamladık. İlk teslimatın ardından hızla artan üretim kapasitemizle, küresel uçak yapıları alanındaki konumumuzu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz" denildi.

'ÜLKEMİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KATMA DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli iş ortaklarımızdan Airbus'ın A320 tek koridorlu uçak ailesi için ürettiğimiz S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü mühendislik altyapımız ve yüksek üretim kabiliyetimiz sayesinde uluslararası havacılık pazarındaki konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyor, ülkemiz için sürdürülebilir katma değer üretmeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada ikinci kez değişiyor

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada 2. kez değişiyor
Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay'ın formasını salona astı

Fenerbahçe bir efsanesinin daha formasını salonuna astı
title