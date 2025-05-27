TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı İstanbul Atlas Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

İstanbul Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde TÜSAP Sağlık Platformu Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüs'te düzenlenen toplantı, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin yanı sıra sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) üyeleri, sağlık sektörünün mevcut durumunu değerlendirip geleceğe yönelik vizyon tartışmaları yapmak ve sektörün geleceğine yön verecek nitelikli bilgiler üretmek amacıyla "Koruyucu Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesinde Sigortanın Rolü" temasıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından panel gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Uğur Ecevit ve BUPA Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, koruyucu sağlık endüstrisinin geliştirilmesinde sigorta sektörünün rolünü tartıştı.

Açıklamada, açılış konuşmasındaki görüşlerine yer verilen TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sağlık endüstrisinin temel görevinin koruyucu, önleyici, tanı ve tedavi gibi kapsayıcı bir role sahip olmasına ve tüm eleştirilere rağmen tanı ve tedaviye odaklandığını, bu durumdan sektörün de şikayetçi olduğunu belirtti.

Şikayet durumunun pek çok sebebi olduğuna değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Talep orada, ekonominin döndüğü yer orası. İster istemez endüstri, o yöne doğru kayıyor. O yüzden sık sık hastalık endüstrisi denildiğini duyarız. Hastalık endüstrisi, bilimsel bir kavram değil, eleştirel bir kavram. Burada sağlık endüstrisinin hastalıklara karşı reaktif tutumuna karşı eleştirel bir kavramdan söz ediyoruz. Hastalık endüstrisi deyince, sağlığı bozan, hastalıkları artıran, risk faktörlerini göz ardı eden hatta sağlık taleplerini sömüren bir ekonomik sistemi kastediyoruz. Konuyu ısrarla koruyucu sağlık endüstrisi diye çekmeye çalışmak için aslında bilmeden içine düştüğümüz bu girdaplardan biraz da kurtulmaya çalışma çabasıdır. Böyle anlaşılmasını arzu ediyoruz."

Aydın, koruyucu sağlık endüstrisinin hakim olduğu bir ekosistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Koruyucu sağlık endüstrisi deyince neyi kastediyoruz? Tedaviden çok önleme, koruma, risk faktörlerini azaltma, toplumsal sağlık direncini artırmayı amaçlayan bütün hizmetler, teknolojiler, ürünler ve politikaların içinde olduğu bir ekosistemi kastediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ekosistem hayal ettiğimiz için bunu alt kısımlarıyla gündeme taşımaya çalışıyoruz. Mevcut içinde bulunduğumuz hastalık endüstrisi diye tanımladığımız reaktif sistem yerine proaktif bir sisteme ihtiyacımız var. Olaya bu açıdan bakmamız gerekiyor. Tabii bunun için endüstriyi geliştirecek teşviklere ve talep oluşturmaya çok ciddi ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yönelik ortak bir vizyon geliştirmek açısından çok kıymetli"

Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak da tartışılan konunun yalnızca sağlık alanında çalışan profesyoneller için değil, toplumun tüm kesimleri için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayadı.

Kocabıçak, "Sigorta sistemlerinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği açısından ne denli kritik bir rol oynadığını bugün daha net biçimde anlıyoruz. İşte bu toplantı da hem mevcut durumu değerlendirmek hem de geleceğe yönelik ortak bir vizyon geliştirmek açısından çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları değerlendirmelerin, yalnızca mevcut durumu analiz etmekle kalmayıp, geleceğe dair bütüncül, yenilikçi ve uygulanabilir stratejiler geliştirmeye vesile olacağına inandığını aktaran Kocabıçak, "Toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Hepimiz için verimli, yapıcı ve ufuk açıcı bir toplantı diliyorum." ifadesini kullandı.