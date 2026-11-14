TUSAF çalıştayında müzayede ve bağışla Gazze'ye 2,5 milyon lira toplandı

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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından gerçekleştirilen Ekmek Çalıştayı'nda elde edilen 2,5 milyon lira gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştay, açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı.

Akademi, gastronomi ve tıp sektörlerinden temsilcilerin katıldığı oturumlarla devam eden etkinlikte, "Kurtuluş Ekmeği" müzayedesi düzenlendi.

Müzayede sonucunda ekmek, 600 bin lira ile en yüksek teklifi veren TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak'a satıldı. Etkinlikte bağış kampanyası da düzenlenirken, burada da 1,9 milyon lira toplandı.

Böylece müzayede ve kampanya neticesinde İsrail ablukası altındaki Gazze'ye bağışlanmak üzere 2,5 milyon lira gelir elde edildi.

"Ekmeksiz hayat düşünülmez"

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, AA muhabirine, çalıştayın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Çakmak, çalıştayda öğrenci, akademisyen, doktor ve diyetisyenlerin yer aldığını dile getirerek, "Vereceğimiz mesaj şu, ekmeksiz hayat düşünülmez. Ekmeksiz hayat düşünülmeyeceğini burada hocalarımız tüm arkadaşlarımıza anlattı, daha da anlatacak. Çünkü ekmek bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, ekmeğin manevi bir değer taşıdığına işaret ederek, "Geliri Gazze'ye, Gazze'deki çadırda yatan, aç kalan ve ekmeğe muhtaç olan kardeşlerimize bağışlayacağımızı belirtmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA