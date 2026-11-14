Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TUSAF çalıştayında müzayede ve bağışla Gazze'ye 2,5 milyon lira toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TUSAF'ın Ankara'daki Ekmek Çalıştayı'nda düzenlenen Kurtuluş Ekmeği müzayedesi ve bağış kampanyasıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere 2,5 milyon lira gelir elde edildi. Müzayedede ekmek 600 bin liraya TUSAF Başkanı Mehmet Mesut Çakmak'a satıldı, kampanyada 1,9 milyon lira toplandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından gerçekleştirilen Ekmek Çalıştayı'nda elde edilen 2,5 milyon lira gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştay, açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı.

Akademi, gastronomi ve tıp sektörlerinden temsilcilerin katıldığı oturumlarla devam eden etkinlikte, "Kurtuluş Ekmeği" müzayedesi düzenlendi.

Müzayede sonucunda ekmek, 600 bin lira ile en yüksek teklifi veren TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak'a satıldı. Etkinlikte bağış kampanyası da düzenlenirken, burada da 1,9 milyon lira toplandı.

Böylece müzayede ve kampanya neticesinde İsrail ablukası altındaki Gazze'ye bağışlanmak üzere 2,5 milyon lira gelir elde edildi.

"Ekmeksiz hayat düşünülmez"

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, AA muhabirine, çalıştayın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Çakmak, çalıştayda öğrenci, akademisyen, doktor ve diyetisyenlerin yer aldığını dile getirerek, "Vereceğimiz mesaj şu, ekmeksiz hayat düşünülmez. Ekmeksiz hayat düşünülmeyeceğini burada hocalarımız tüm arkadaşlarımıza anlattı, daha da anlatacak. Çünkü ekmek bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, ekmeğin manevi bir değer taşıdığına işaret ederek, "Geliri Gazze'ye, Gazze'deki çadırda yatan, aç kalan ve ekmeğe muhtaç olan kardeşlerimize bağışlayacağımızı belirtmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu110

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba13

Yeni tartışmamız! "Türk sineması" diyemeyen Haluk'a yanıtı bomba

Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...56

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda22

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama

Bizim Çocuklar'ın asıl problemini açıkladı: Çaresini bulacaklar