TÜRMOB Genel Başkanı’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizi koruyacak, yaşatacak ve daha da ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmek için büyük özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yıldız, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

Toplumun gelişmişlik düzeyi, çağdaşlığı ve kalkınmışlığının, doğrudan o toplumun eğitim ve öğretim alanında kat ettiği yol ile ölçüldüğünü belirten Yıldız, "Toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan ihtiyaç duyduğumuz köklü dönüşümlerin ancak nitelikli eğitimle mümkün olduğu gerçeği, bizlere öğretmenlerimizin üstlendiği görevin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, eğitimin toplumsal gelişimin temel taşı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu temel, fedakarlıkla çalışan, bilgiyi sabırla aktaran ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin özverili çabaları sayesinde her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır. Aydınlık yarınlarımıza ilham veren öğretmenlerimizin, eğitim sistemimizin en güçlü yapı taşları olduğunun bilinciyle, onların hak ettikleri değeri görmeleri, saygınlıklarını koruyan sosyal, ekonomik ve mesleki koşullara sahip olmaları en büyük temennimizdir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizi koruyacak, yaşatacak ve daha da ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmek için büyük özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız

