TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Çağrısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Hayata geçirilecek kapsamlı yapısal vergi reformları ile kayıt dışı gelirin kavranarak ortaya çıkan vergi kayıplarının engellenmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmalar yürütülürken adil, basit, öngörülebilir, vergiye uyum maliyetlerini düşüren ve mükelleflerin gönüllü uyumlarını destekleyen mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, son günlerde gündeme gelen vergi denetimlerine ilişkin uygulamalar ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Vergi affının kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye büyük zarar verdiğini söyleyen Kartaloğlu, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kartaloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kamu harcamalarının en temel finansman aracı olan vergilerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir sistem dahilinde toplanması, ekonomideki öngörülebilirliği artırma adına büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda gerek vergi mevzuatının gerekse vergi uygulamalarının kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kayıt dışı ekonomi bir taraftan rekabet eşitsizliğine yol açarken, diğer taraftan büyük ölçekli vergi kayıp ve kaçaklarına neden olmaktadır. Bu anlamda kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaları sonuna kadar desteklemekteyiz. Ancak söz konusu mücadelenin yalnızca saha denetimleri ile yürütülmesi, elde edilecek kazanımları istenen düzeye taşıyamayacaktır."

"Kayıt dışı ekonomiyi besleyen en önemli sebeplerden biri 'vergi affı' düzenlemeleridir"

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede atılması gereken yöntemlerden bahseden Kartaloğlu, "Kayıt dışı ekonomiyi besleyen en önemli sebeplerden biri 'vergi affı' düzenlemeleridir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ciddi sekte vuran bu türden uygulamaları engelleyecek yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Ayrıca vergi mevzuatının ulaştığı karmaşık yapı, beyan takviminin yoğunluğu ve meslek mensuplarına yüklenen vergi dışı beyan ve bildirimler gibi dolaylı iş yükleri kayıtlı ekonominin önemli mihenk taşı olan meslek camiasının iş ve yaşam dengesini olumsuz etkilemektedir. Bu mücadele bütüncül bir yaklaşımla başta ekonominin çarklarını üretim, istihdam ve katma değer oluşturmak suretiyle döndüren iş dünyası ve meslek mensupları olmak üzere ilgili tüm paydaşların aktif katılımı ile başarıya ulaşabilecektir. Diğer taraftan hayata geçirilecek kapsamlı yapısal vergi reformları ile kayıt dışı gelirin kavranarak ortaya çıkan vergi kayıplarının engellenmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmalar yürütülürken adil, basit, öngörülebilir, vergiye uyum maliyetlerini düşüren ve mükelleflerin gönüllü uyumlarını destekleyen mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır" dedi.

"Mekanizmaların mükelleflerin iş ve işlemlerini sekteye uğratmayacak şekilde yürütülmesi yerinde olacaktır"

Bu mücadelede teknolojiden faydalanılabileceğini kaydeden Kartaloğlu, "Ayrıca vergi uygulamalarında ve finansal teknolojiler alanında dijitalleşmenin geldiği seviye ile vergi idaresinin sahip olduğu veri kapasitesini etkin bir şekilde kullanmaya olanak sağlayan teknolojik altyapısı dikkate alındığında kayıt dışı ekonomi ile mücadele yolunda yapılacak çalışmalarda bu imkanlardan faydalanılması temel beklentimizdir. Gerek sahada yürütülen yaygın ve yoğun vergi denetimleri gerekse vergi incelemeleri bu mücadelenin olmazsa olmazıdır. Ancak bu mekanizmaların mükelleflerin iş ve işlemlerini sekteye uğratmayacak şekilde yürütülmesi yerinde olacaktır. Denetim çalışmalarının temel motivasyonu cezalandırmaktan ziyade rehberlik edici, eğitici, proaktif bir yaklaşımla mükellefin vergiye gönüllü uyumunu artıracak nitelikte olmalıdır. Bu yaklaşımın sonucunda iş dünyası bir taraftan faaliyetlerini olağan seyrinde yürütürken, diğer taraftan da sağlıklı vergi gelirlerinin toplanmasına önemli katkılar sağlanacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA