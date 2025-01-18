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Turkuaz Seramik, Dünyanın En Büyük SSG Üreticileri Listesinde 16. Sırada

Turkuaz Seramik, Dünyanın En Büyük SSG Üreticileri Listesinde 16. Sırada
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Ceramic World Web'in Ocak 2025 sayısında yayınlanan dünyadaki en büyük Seramik Sağlık Gereçleri üreticileri sıralamasında Türkiye'den Turkuaz Seramik 16. sırada yer aldı. İspanyol Roca Grup ilk sırada bulunuyor.

Ceramic World Web Ocak 2025 sayısında 2023 üretimleri baz alınarak dünyanın en büyük Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) üreticileri sıralamasında Türkiye'den Turkuaz Seramik de yer aldı.

Açıklanan listede ilk sırada İspanyol Roca Grup 24 milyon adetlik üretimi ile ilk sırada yer alırken ikinci sırada ise 17 milyon adet ile Kohler ve sonrasında da 11 milyon adet üretim ile Geberit takip etti. Türkiye'den listeye giren Kayseri firması Turkuaz Seramik ise 3,6 milyon adet üretim ile listede 16. sırada yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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