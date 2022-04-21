TÜRKŞEKER'den Edirne'deki arıcılara indirimli 81 ton şeker desteği

EDİRNE (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tarafından, bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için Edirne'de arıcılara indirimli 81 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kamyonla getirilen şeker çuvalları, üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, şeker dağıtımında üreticilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Bayatız, yaptığı açıklamada, TÜRKŞEKER tarafından aracılara destek olmak amacıyla 81 ton şeker gönderildiğini belirtti.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı üreticilere indirimli şeker verildiğini dile getiren Bayazıt, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği ile Bal Üreticileri Birliği'nin Uzunköprü, Enez, Keşan, İpsala ve Meriç ilçelerindeki 211 üyesine dağıtım yapıldığını kaydetti.

Daha önce arıcılara 54 ton şeker dağıtıldığını belirten Bayazıt, "Bugünkü dağıtımla toplam 135 ton şeker arıcılara verilmiş oldu. Arıcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Bayazıt, bu kapsamda TÜRKŞEKER'den Edirne'deki toplam 340 arıcıya indirimli şeker desteği sağlandığını kaydetti.